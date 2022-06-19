محافظ الوادي الجديد ونائب وزير الاتصالات يناقشان سبل التعاون المشترك بين الطرفين

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية في ختام زيارته للمحافظة اليوم؛ لبحث تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ ووفد الوزارة المرافق.

وبحث الطرفان سبل دعم المحافظة في خطتها للتحول الرقمي وميكنة الخدمات وتعزيز شبكات الاتصالات والبنية التحتية، كما ناقشا المطالب المادية والاشتراطات الفنية اللازمة لإقامة أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظة ،واختتم اللقاء بإهداء درع المحافظة لنائب وزير الاتصالات للبنية التحتية تقديرًا للجهود المبذولة في الارتقاء بجودة الخدمات داخل المحافظة.

حيث شهد المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية و حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، البث التجريبي لبوابة المحافظة الجغرافية المزمع إطلاقها خلال الفترة المقبلة، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور المهندسة دعاء دويدار مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وممثلي شركة إيزري شمال أفريقيا.

وشمل العرض إبراز جهود الوزارة في دعم البوابة الجغرافية، كما تطرق لشرح تفصيلي لمختلف تطبيقاتها الخدمية، التي تتضمن "عين المواطن"، "الفرص الاستثمارية"، "دليل الخدمات"، و"مبادرة النخيل"، ومن المستهدف إضافة تطبيق جديد للتعريف بأهم قطاعات المحافظة وتراثها ومواردها التي تميزها.

وأشاد "هندي" بخطوات المحافظة الواسعة نحو التحول الرقمي مؤكدًا أن الوزارة لن تتوانى في تقديم الدعم والمساندة، من جانبها أعربت "مجدي" عن تقديرها لجهود الوزارة المبذولة لتمكين كافة قطاعات الدولة من التحول الرقمي في ضوء استراتيجية مصر الرقمية.

واختتم اللقاء بتسليم الشهادات للحاصلين على البرنامج التدريبي لنظم المعلومات الجيو مكانية الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع شركة إيزري شمال أفريقيا في الفترة من ١٥ مايو ٢٠٢٢م وحتى ١٥ يونيو ٢٠٢٢.