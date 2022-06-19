محافظ المنيا يتابع سير العمل فى المركز النموذجى لتجميع الألبان ومنفذ بيع اللحوم

المنيا –حسن عبد الغفار

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات والقطاعات الخدمية بمركز أبو قرقاص، للوقوف على سير العمل ومتابعة القضايا والمشكلات التي تمس حياة المواطنين والعمل على حلها على أرض الواقع.

جاء ذلك بحضور، اللواء محمد عزت رئيس مركز أبو قرقاص، وعدد من وكلاء الوزراء وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والجهات المعنية.

تفقد المحافظ، المركز النموذجي لتجميع الألبان، بمركز أبو قرقاص، والذي تم افتتاحه ضمن تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق "المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية".

وأوضح المحافظ، أن المركز يأتي دعمًا من الدولة للمربين والمزارعين في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ناحيةٍ أخرى لضمان جودة الإنتاج الخاصة بمنتجات الألبان، والمردود المباشر لذلك على الصحة الغذائية، وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى فتح آفاق التصدير للخارج، ومضاعفة العائد المالي للعاملين في هذا القطاع بتعزيز قيمة المنتج، وكذلك إتاحة إقامة الصناعات الغذائية ذات الصلة، بما يخلق المزيد من فرص العمل في المناطق الريفية بالمحافظة.

كما تفقد المحافظ، منفذا لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة لكافة فئات المواطنين، وذلك بشارع الجمهورية، بالتنسيق بين مديرية التموين والطب البيطري، واطمأن المحافظ على جودة اللحوم المعروضة بأسعار مخفضة حيث يصل سعر الكيلو لـ 120 جنيها، وذلك ضمن جهود المحافظة لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية، لافتا إلى أن هناك إقبال من المواطنين على تلك المنافذ.

كما تابع المحافظ، العمل بعدايه نفقية لربط شرق الإبراهيمية من محطة مياه المطاهرة إلى غرب المدينة، ووجه المحافظ بسرعة نهو الأعمال حفاظا على سلامة المواطنين.

كما تابع المحافظ، أعمال إنشاء كوبري علوي على ترعة الابراهيمية وشريط السكة الحديد، لربط حي شرق وغرب مدينة أبو قرقاص، وذلك ضمن خطة مديرية الطرق والكباري بالمحافظة من أجل تطوير كافة الطرق والكباري بالمحافظة والعمل على رفع كفاءتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد المحافظ، الوحدة الصحية بقرية منسافيس وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وسير العمل وانتظام الأطباء وأطقم التمريض، وحرص المحافظ على التأكد من تطبيق منظومة الالبان للأطفال.

كما تابع المحافظ أعمال رصف وتركيب انترلوك بشوارع شرق مدينة أبو قرقاص، وذلك بهدف تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، وتيسير الحركة المرورية، موجها بسرعة نهو الأعمال وبكفاءة عالية طبقا للمواصفات القياسية.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين خلال الجولة، حيث استمع لمقترحاتهم وطلباتهم، موجها رئيس الوحدة المحلية بفحص وعرض الطلبات وإيجاد حلول لها.