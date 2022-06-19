محافظ أسيوط يشدد على تعظيم الاستفادة من الإيرادات والموارد الذاتية للمحافظة

أسيوط- هيثم البدرى

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية للمحافظة وزيادة الإيرادات والمتابعة المستمرة لكافة مشروعات المحافظة والتأكيد على تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة التنمية المستدامة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 .

جاء ذلك خلال لقائه بكل من بهاء الدين عثمان مدير عام الشئون المالية والإدارية وولاء صلاح الدين مدير وحدة متابعة الإيرادات بالمحافظة لمناقشة آخر المستجدات بشأن تعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية للمحافظة والوحدات المحلية.

و ناقش اللقاء الخطة الموضوعة والخطوات التي يتم تنفيذها لتسريع وتيرة تحصيل الإيرادات وتعظيمها بكافة مراكز وأحياء المحافظة والمشروعات والقطاعات التابعة لها.

وقال المحافظ علينا بذل مزيد من الجهود والعمل على الاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة لدينا في المحافظة والوحدات المحلية والقروية فضلاً عن ضرورة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لعقد المزادات على الأماكن المخصصة لذلك لزيادة التحصيل والاستفادة منها والاستغلال الأمثل وفقاً للقوانين المنظمة لذلك لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة المعوقات ووضع الحلول العاجلة للنهوض بمشروعات المحافظة وتطويرها وتنمية وزيادة مواردها وتنفيذ خطط التطوير لضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية وتوفير حياة كريمة للمواطنين .

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار عقد الاجتماعات مع مسئولي الايرادات والمالية لمتابعة الملف أولاً بأول وآخر المستجدات في هذا الشأن فضلاً عن عقد لقاءات بالقرى والمراكز لنشر الوعي بثقافة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المال العام وموارد الدولة وتنميتها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتوفير الموارد اللازمة لاستكمال بعض المشروعات الخدمية والتنموية.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة إجراء عمليات الصرف بشكل محدد ودقيق وصحيح عقب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ووفقاً للقانون المنظم لذلك على أن يتم ترشيد الاستهلاك والانفاق دون تهاون أو تقاعس بناءاً على آليات محددة مشدداً على ضرورة تنفيذ كافة التعليمات الخاصة بتحصيل الايرادات وجهات الصرف والانفاق في مختلف القطاعات التنفيذية والعمل على الارتقاء بالقطاعات المختلفة.