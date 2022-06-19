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ماكرون يتابع سير الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية الفرنسية

الأحد، 19 يونيو 2022 12:50 م
ماكرون يتابع سير الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية الفرنسية ماكرون
كتب أحمد عرفة

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قالت قناة العربية، في خبر عاجل بثته القناة منذ قليل، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتابع سير الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية الفرنسية.

وفى وقت سابق بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية لعام 2022 ، 18.99٪ ظهر اليوم ، بحسب أرقام وزارة الداخلية، بزيادة قدرها 0.56 نقطة مقارنة بالجولة الأولى ، حيث شارك 18.43٪ من الناخبين في العاصمة في الاقتراع ظهرًا.

وفي الانتخابات التشريعية لعام 2017 ، بلغت نسبة المشاركة في منتصف النهار للجولة الثانية 17.75٪. انخفاض الرقم عن الانتخابات التشريعية السابقة، وفي الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية لعام 2012 ، كانت 21.41٪ وفي عام 2007 بلغت 22.89٪ وفي عام 2002 20.79٪.

 


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