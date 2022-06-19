مؤتمر "مصر التاريخ والحضارة فى العصرين اليونانى والرومانى" بمكتبة الاسكندرية

الإسكندرية ـ جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، وقسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية (أسرة جوبيتر) بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة بمحافظة الإسكندرية، المؤتمر العلمي الثاني لقسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية بعنوان "مصر التاريخ والحضارة في العصرين اليوناني والروماني"، وذلك في الفترة من 28 – 30 سبتمبر 2022.

يمثل المؤتمر فرصة لالتقاء المتخصصين بشباب الباحثين المعنيين بحضارة مصر خلال العصرين اليوناني والروماني. وهو يتناول عدة محاور منها المكتشفات الأثرية الحديثة في مصر التي ترجع إلى الفترتين البطلمية والرومانية، والآثار اليونانية والرومانية في مصر بصفتها انعكاسًا لتأثر المجتمعي المحلي بالعوامل الأجنبية، وترميم وصيانة الآثار، وعلوم المتاحف، وإدارة مواقع التراث، ودراسات البردي والنقوش التي تعكس حياة المجتمع في مصر في الفترتين البطلمية والرومانية.