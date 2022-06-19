لو عايز تخس.. تجنب خلط هذه الأطعمة مع بعضها

كتبت فاطمة خليل

حذر أخصائيو التغذية من العديد من التركيبات الغذائية التي قد تؤثر على وزن الفرد، حتى لو كان الشخص يتبع نظامًا غذائيًا مقيدًا للتحكم في الوزن، فإن الأخطاء لا تساعد في هذه العملية على الإطلاق، فى هذا التقرير نتعرف على الأطعمة التي يجب أن نتجنب خلطها مع بعضها أثناء رحلة إنقاص الوزن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ومن الضروري مراقبة المواد الغذائية المختلفة التي تتناولها وأي المواد الغذائية الأخرى التي تجمعها معها.

لماذا لا يُسمح بخلط أطعمة معينة مع بعضها؟

أكد خبراء الصحة إن الجمع بين الأطعمة وأنزيمات الجهاز الهضمي المختلفة سيؤدي إلى اضطراب مستوى الحموضة في نظام أمعائك.

وحذر الخبراء أيضًا من تناول الأطعمة التي تتطلب سرعات هضمية مختلفة، هذا قد يزعج صحة القناة الهضمية وبالتالي يزعج خطة فقدان الوزن.

يجب تجنب الاقتران الخاطئ بالطعام في الوجبات الغذائية ويجب دائمًا الاهتمام بطبيعة المواد الغذائية قبل وضعها على الطبق معًا.

1- تجنب خلط الموز والحليب

لا يعد الجمع بين الموز والحليب خيارًا جيدًا، لأن هذا قد يضر بصحة المعدة، وقال الخبراء إن تأثيرات كل من الموز والحليب بعد الهضم تختلف عن بعضها البعض، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تراكم السموم والحساسية والاختلالات الأخرى في الجسم.

كما أن تأثير تناول الموز مع الحليب يمكن أن يزعج نمط نومك أيضًا.

يوصي الأطباء أيضًا الأشخاص الذين يعانون من الربو أو مشاكل التنفس بعدم تناول هذين الطعامين معًا.

2- تجنب خلط الشوفان بالفواكه المجففة

الشوفان مفيد في إنقاص الوزن ولكن عندما يتم دمجه مع الفواكه المجففة، فإنه لا يشكل مزيجًا جيدًا لتغذية الجسم.

وأوضح الخبراء أنه على الرغم من أن الشوفان مناسب لفقدان الوزن ، إلا أنه لا يمنح الجسم البروتين الكافي عندما يتحد الشوفان مع الفواكه المجففة ، فإنه يقلل من نطاق الحصول على البروتين ويضيف بدلاً من ذلك المزيد من الألياف إلى الجسم.

3- تجنب خلط الخبز مع المربى

عندما تقوم بدهن المربى المفضلة لديك على الخبز المحمص، فأنت في الواقع تقوم بتحميل الكربوهيدرات على الكربوهيدرات، بهذه الطريقة تفرط في تناول عنصر غذائي واحد فقط وتفوتك العناصر الغذائية الأخرى.

الكثير من الكربوهيدرات مسؤولة أيضًا عن زيادة الوزن بشكل كبير.

تركيبات غذائية أخرى يجب تجنبها

يجب تجنب التركيبات الغذائية التالية:

-حليب بالفواكه والبطيخ والفواكه الحامضة والموز.

-حليب مع عناصر مالحة مثل السمبوسة

-فواكه وحليب مع خضراوات

-فاصوليا بالبيض والحليب والأسماك والفواكه والزبادي واللحوم

-زبادي بالجبن، مشروبات ساخنة، فواكه حامضة، لبن، مانجو، خضار، فاصوليا، بيض، سمك

-أغذية غنية بالدهون والبروتينات

-جبن مع بيض، فواكه، مشروبات ساخنة، لبن، فاصوليا، زبادي

-البروتينات مع النشويات

-الطماطم والبطاطا وغيرها مع الفواكه مثل الخيار والبطيخ ومنتجات الألبان.

-حليب، لبن، طماطم، خيار بالليمون