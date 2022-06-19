قائد الجيش البريطانى الجديد: علينا الاستعداد للقتال مجددا بهدف مساعدة كييف

كتبت رباب فتحى

قال قائد الجيش البريطانى الجديد الجنرال السير باتريك ساندرز، إن القوات البريطانية يجب أن تكون مستعدة "للقتال في أوروبا مرة أخرى"، لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد روسيا.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن الجنرال ساندرز كتب إلى الجنود حول ما يخبئه المستقبل بعد أن تولى القيادة من الجنرال السير مارك كارلتون سميث يوم الاثنين. وأضاف : "هناك الآن ضرورة ملحة لتشكيل جيش قادر على القتال إلى جانب حلفائنا وهزيمة روسيا في المعركة. نحن الجيل الذي يجب أن يعد الجيش للقتال في أوروبا مرة أخرى."

وأوضحت الصحيفة أن هذا يأتي بعد عودة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من زيارة لأوكرانيا مع تحذير من "أننا بحاجة إلى أن نجهز أنفسنا لحرب طويلة".

ومن جانبه، قال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج إن الحرب في أوكرانيا "قد تستغرق سنوات" حتى تنتهي.

وقال للصحيفة الأسبوعية الألمانية بيلد: "يجب أن نستعد لحقيقة أن الأمر قد يستغرق سنوات. يجب ألا نتوانى عن دعم أوكرانيا. حتى لو كانت التكاليف مرتفعة ، ليس فقط للدعم العسكري ، وأيضًا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ".

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، قال إنه من المتوقع أن توافق قمة الناتو في وقت لاحق من هذا الشهر على حزمة مساعدة لأوكرانيا من شأنها أن تساعد البلاد في الانتقال من أسلحة الحقبة السوفيتية القديمة إلى معدات الناتو القياسية.

وقام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة الجنود على خط المواجهة في ميكولايف لتسليم الميداليات. وقال: "نحن بالتأكيد نصمد! سنفوز بالتأكيد! "