اليوم السابع
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فى يوم اللاجئ العالمي.. الصحة العالمية تقدم اللقاح للاجئين بمصر

الأحد، 19 يونيو 2022 05:08 م
فى يوم اللاجئ العالمي.. الصحة العالمية تقدم اللقاح للاجئين بمصر اليوم العالمى للاجئين
كتبت : هند المغربي

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قامت منظمة الصحة العالمية في مصر بتقديم اللقاح لعدد من اللاجئين في مصر من مختلف الجنسيات وذلك خلال الاحتفال بيوم اللاجيء العالمي، بحضور دكتورة نعيمة القصير مدير المنظمه في مصر.

وتواجد في الفعالية 300 لاجىء ولاجئة من مختلف الجنسيات ووفقا للصحه العالمية قام فريق المنظمة بالتنسيق ووزارة الصحة بإعطاء اللقاح سواء الجرعة الأولى أو الثانية أو التنشيطية لكافة اللاجئين تزامنا واهتمام المنظمه بإجراءات خطوات مكافحة فيروس كورونا والاهتمام بشكل خاص باللاجئين والمهاجرين.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية بيوم اللاجئ العالمي المقرر اليوم 19 يونيو 2022 تحت شعار "أي شخص كان، أينما كان، وفي أي زمان له الحق في التماس الأمان،" بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة.

 

 


الأمم المتحدة

الصحة العالمية

لاجئين

يوم الاجىء العالمي

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