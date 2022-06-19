فندق بزيمبابوى يوفر لزبائنه المياه الساخنة فى "جرادل" بسبب الأزمة الاقتصادية

كتب خالد إبراهيم

دفع انقطاع التيار الكهربائى لفترات طويلة هذا الأسبوع فندق خمس نجوم كبير وشهير فى زيمبابوي إلى إبلاغ الضيوف بأنه لا يمكنهم توفير الماء الساخن وتكييف الهواء، ورغم أن الفندق تم تصنيفه بأنه واحد من أفضل فنادق أفريقيا عام 1998، وحصل على جوائز عالمية، إلا أنه يعانى حاليا بسبب مشاكل اقتصادية في البلاد.

الفندق أبلغ الضيوف أنه يعمل بمولدات الكهرباء ولن يكون قادرا على توفير تكييف الهواء والماء الساخن، ووجه رسالة لضيوفه قائلا، "برجاء العلم أن الفندق يعمل بطاقة المولدات منذ يوم السبت 11 يونيو بسبب عطل حدث داخل منطقة الأعمال المركزية، تعمل هيئة إمداد الكهرباء فى زيمبابوي على مدار الساعة لمحاولة حل المشكلة"، بحسب موقع timeslive.

وتابعت إدارة الفندق، "تكييف الهواء في الغرف والأماكن العامة لا يعمل ولا يوجد ماء ساخن، إذا كنت بحاجة إلى ماء ساخن للاستحمام، فيرجى الاتصال بقسم التدبير المنزلى لدينا وسيتم تسليم دلو لك".

وأعلن الفندق أنه تم حل أزمة انقطاع التيار الكهربائى الشامل الذى حدث في منطقة الأعمال المركزية في هرارى، وقالت إدارة الفندق، نود أن نشكر ضيوفنا وموظفينا الكرام على تعاونهم وتفهمهم خلال هذه الفترة الصعبة "، ويذكر أن زيمبابوي تعانى من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي تستمر حتى 12 ساعة فى اليوم، مما يعطل الاقتصاد.