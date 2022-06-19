فريق خماسي قدم مركز شباب باسوس أول جمهورية في الدوري الرياضي بأبي قير

القليوبية إبراهيم سالم

حصل فريق مركز شباب باسوس على المركز الأول في خماسي كرة القدم بالدوري الرياضي المنفذ من قبل الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، وذلك بعد تغلبه على مركز شباب أبو قير بثمانية أهداف مقابل ستة أهداف للأخير.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه جاء الفوز أثناء فعاليات الملتقي الختامي لأنشطة إتحاد مراكز شباب مصر بالمدينة الشبابية بأبو قير الإسكندرية، والذى ينفذ خلال الفترة من 17 - 19 / 6 ، وبذلك حقق فريق باسوس المركز الاول فى تصفيات الجمهورية.

ومن ناحيته أعرب الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عن مدى سعادته بوصول فريق مركز شباب باسوس لنهائي الدوري الرياضي وحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وذكر أيضا ”أعضاء مركز شباب باسوس دائما فى صادرة أى نشاط بحضورهم الفاعل، بل تحقيقهم الفوز وبالمراكز الاولى فى أى بطولة، وذلك بالإدارة الرشيدة للمركز ، وتحفيزهم لأبنائهم من النشء والشباب.

الجدير بالذكر افتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للفعاليات الدورى الرياضى بالمدينة الشبابية أمس الأول، فى حضور إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، ودينا هلالي عضو مجلس الشيوخ والدكتور ماجد العزازى رئيس إتحاد مراكز شباب مصر، وذلك بعروض موسيقي، و غناء، و فنون شعبية.