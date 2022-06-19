اليوم السابع
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فرق الإنقاذ تجلى متضررى فيضانات جنوب شرق الصين.. صور

الأحد، 19 يونيو 2022 12:24 م
فرق الإنقاذ تجلى متضررى فيضانات جنوب شرق الصين.. صور إنقاذ ضحايا الفيضانات الصينية
كتب ـ خالد إبراهيم

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تعانى عدد من المقاطعات الصينية إثر الفيضانات الشديدة، التي عانت منها البلاد، حيث تأثر أكثر من 1.1 مليون ساكن في مقاطعة جيانجشي شرقي الصين بالأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عن الأمطار في الفترة من 28 مايو حتي يوم الجمعة الماضى.

انقاذ ضحايا الفيضانات الصينية (1)
انقاذ ضحايا الفيضانات الصينية

ونشرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، مجموعة من الصور لعمال يقومون بإجلاء أشخاص محاصرين في مياه الفيضان في محافظة سونغشي بمدينة نانبينغ في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين. وأطلقت نانبينغ استجابة طارئة من المستوى الأول يوم السبت الماضي للاستعداد لمواجهة الفيضانات الشديدة.

انقاذ ضحايا الفيضانات الصينية (2)
عمليات انقاذ ضحايا الفيضانات الصينية
 
انقاذ ضحايا الفيضانات الصينية (3)
فرق الإنقاذ تجلى السكان 

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة إدارة الطوارئ أن الصين خصصت 360 مليون يوان (53.74 مليون دولار أمريكي) مقدما من الصناديق المركزية للإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية، لمساعدة الحكومات المحلية في السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الكوارث.

انقاذ ضحايا الفيضانات الصينية (4)
زوارق مطاطية لإجلاء السكان

وقالت الوزارة - في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الصينية - إنه تم تخصيص نحو 340 مليون يوان لـ12 منطقة على مستوى المقاطعات بجنوبي الصين، بما فيها هونان و قوانغشي و قويتشو؛ لمساعدتها في أعمال البحث والإنقاذ وإعادة توطين المتضررين، إلى جانب العلاج في حالات الطوارئ، واكتشاف الكوارث الثانوية، وإصلاح المنازل المتضررة، مضيفة أنه تم تحصيص الـ20 مليون يوان المتبقية لمقاطعة لياونينغ بشمال شرقي الصين لحل مشكلة نقص المياه هناك.


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