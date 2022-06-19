عشاء بـ 19 مليون دولار مع وارين بافيت.. تفاصيل أكبر تبرع خيرى من شخص مجهول

كتبت ريم عبد الحميد

سيدفع شخص مجهول مبلغ 19 مليون دولار مقابل تناول العشاء مع الملياردير الأمريكي الشهير وارين بافيت، وسيذهب هذا المبلغ القياسى لصالح الأعمال الخيرية.

وأوضح موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكى أن المزاد السنوي للتبرع لجمعة رعاية المشردين "جليد" حطم رقما قياسيا بعرض من شخص اختار عدم الكشف عن هويته مبلغ 19 مليون و100 ألف دولار.

وتغلب الفائز بهذا العرض على 43 شخص آخرين فى مزاد بدأ قبل أسبوع بـ 25 ألف دولار فقط، وسينضم الفائز على المستثمر الأمريكي الأسطورى وارين بافيت فى غداء خاص إلى جانب سبع ضيوف أخرين فى مطلعم سميث إند ولينسكى فى نيويورك، وفقا لبيان موقع ebay الذى أجرى المزاد.

وقام المنظمون بالتدقيق فى المشاركين فى المزايد قبل بدئه لضمان أن يكون باستطاعتهم دفع الأموال فى حال فوزهم.

وكان بافيت، الذى سيصبح عمره 92 عاما فى أغسطس المقبل، قد أجرى هذا الغذاء منذ عام 2000، وجمع حتى الآن 53 مليون دولار لصالح الجمعية الخيرية. إلا أنه هذا المزاد هو الأخير الذى سيشارك فيه، والذى ربما يكون سببا فى هذا العرض القياسى.

وفى آخر مرة أجرى فيها المزاد عام 2019 قبل تفشى وباء كورونا، فاز مستثمر العملات الإلكترونية جاستن صن ودفع حينئذ مبلغ قياسى بلغ 4.5 مليون دولار.