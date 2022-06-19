ضبط 9 أطنان قمح قبل بيعها بالسوق السوداء

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1284) قضية تموينية متنوعة من بينهم قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (2 طن "مكرونة - أرز") ، (403) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (26,480 طن "دقيق أبيض – أرز - مكرونة – سكر حر – لحوم – أعلاف " – 20160 قطعة بسكويت – 3256 قطعة مستلزمات طبية - 52 عبوة سجائر).

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 610 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (17 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 67 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 81 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 19 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 3 قضايا بيع بأزيد من السعر – 1 قضية توقف عن الإنتاج – 4 قضايا غلق - 418 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (2,100 طن دقيق بلدى مدعم) وكذا (20) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (61,240 طن سكر تموينى – 500 كيلو جرام أسمدة مدعمة – 107212 عبوة زيت تموينى - 750 لتر سولار) حيث بلغ إجمالى المضبوطات (92,320 طن – 107212 عبوة زيت تموينى – 3256 قطعة مستلزمات طبية – 750 لتر سولار – 52 عبوة سجائر – 20160 قطعة بسكويت).. كان أبرزها ضبط (14,35 طن "سكر حر – دقيق أبيض – زيت طعام") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط (3 طن أعلاف حيوانية) لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الغربية، وضبط (2 طن "مكرونة – أرز أبيض") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية، وضبط (1٫65 طن مقطعات دواجن) بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مجزر دواجن) بمحافظة الجيزة، وضبط (1٫5 طن أسماك مجمدة) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

وتمكنت أجهزة الأمن ضبط (5 طن دقيق أبيض) معبأ دخل شكائر بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية "تكتلات" ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الغربية.

وتمكنت الجهود من ضبط (7 طن أعلاف حيوانية) معبأ دخل شكائر بدون بيانات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (3) قضايا بمضبوطات بلغت (9,653 طن أقماح محلية) أبرزها ضبط (8٫145 طن "أقماح") محظور تداولها خارج المنظومة بقصد حجبها عن التوريد تم تخزينها وحجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

ونجحت الجهود في ضبط (1٫05 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة بقصد حجبها عن التوريد تم تخزينها وحجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

كما تم ضبط (28) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ (31,425) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق فقد أسفرت الجهود عن ضبط 10 قضايا بمضبوطات بلغت (259 قطعة "57 قطعة صوتية – 98 قطعة ضوئية – 104 ملصق").