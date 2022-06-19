اليوم السابع
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ضبط 108 طن قمح محلى قبل بيعهم بالسوق السوداء بالحسينية فى الشرقية

الأحد، 19 يونيو 2022 01:07 م
ضبط 108 طن قمح محلى قبل بيعهم بالسوق السوداء بالحسينية فى الشرقية قمح - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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ضبطت مديرية التموين بالشرقية،108 طن قمح محلى قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بمركز الحسينية،ذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المطاحن المنتجه للدقيق وعلى أصحاب الحيازات الزراعية للتأكد من توريد القمح المحلي لصوامع والشون المخصصة تنفيذاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن ، مشدداً على ضرورة التصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجارى وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
 فقامت إدارة تموين الحسينية برئاسة عبد الكريم عوض الله مدير الإدارة بتشديد الرقابة على أعمال توريد القمح المحلي وضبط غير الملتزمين بتوريد القمح و إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم ، حيث تم ضبط عدد من المخالفات وتحرير محاضر لأصحابها وجاءت بياناتها علي النحو التالي : محضر رقم 10088 جنح الحسينية ضد (م. ح. إ ك. ا) صاحب حيازة زراعية رقم 470جمعية منشأة خليل قهبونه الحسينية مساحتها 25 فدان لمخالفته توريد كمية قدرها 45 طن قمح أي مايعادل 300 أردب لحساب هيئة السلع التموينية بالقاهرة.
 
و محضر رقم 10089جنح الحسينية ضد ( ل . ح. أ. إ) صاحب حيازة زراعية رقم 471 جمعية منشأة خليل مساحتها 25 فدان لمخالفته توريد كمية قدرها 45طن قمح أي مايعادل 300 أردب لحساب هيئة السلع التموينية بالقاهرة.
 
و  محضر رقم 10090جنح الحسينية ضد (ح. أ. ك. ا) صاحب حيازة زراعية رقم 469 جمعية منشأة خليل مساحتها 10 أفدنه لمخالفته توريد كمية قدرها 18 طن قمح أي مايعادل 120 أردب لحساب هيئة السلع التموينية بالقاهرة.
 
وبذلك يكون المساحة المنزرعة التي لم يقم أصحابها بتوريد القمح المحلي لموسم 2022م لحساب هيئة السلع التموينية تقدر بـ 60 فدان أي بإجمالي كمية قدرها 120طن قمح محلى.
 
 

 


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