ضبط تشكيل عصابي يحصل أموالا بدون وجه حق وشخصين تخصصا في السرقة بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، لقيامهم بتحصيل مبالغ مالية من قائدى السيارات دون وجه حق، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص بفرض رسوم على قائدى السيارات المترددين على مجمع مقاهى بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبط (عدد 9 أشخاص) وبحوزتهم (مبالغ مالية- سلاح أبيض)، وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولتهم نشاطا إجراميا تخصص فى تحصيل مبالغ مالية من قائدى السيارات بدون وجه حق، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم بالمنطقة المشار إليها، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى وحبس المتهمين.

و تمكنت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") وبحوزته (مبلغ مالى- هاتف محمول - عدد 3 مفتاح مصطنع).

بمناقشته عن مصدر المضبوطات أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بإسلوب "المفتاح المصطنع" وإعترف بإرتكاب عدد (5) وقائع سرقة بذات الإسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة فتم حبس المتهم.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (مدير إحدى الشركات - كائنة بدائرة القسم) بإكتشافه سرقه (عدد 11 جهاز كمبيوتر "لاب توب" – "آى باد" - هاتف محمول) من داخل الشركة "ملكه".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة كما أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بإسلوب "التسلق" وإعترف بإرتكابه عدد (5) حوادث سرقة أخرى بذات الإسلوب ، وتم بإرشاده ضبط جزء من المسروقات المستولى عليها بمسكنه ، وأقر بتصرفه ببيع باقى المسروقات وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموه بالسرقة وحبس المتهم.