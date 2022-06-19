ضبط المتهمين بخطف حقيبة سيدة فى أسيوط

كتب عبد الله محمود

كشفت اجهزة الامن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر "فيس بوك" يظهر خلاله ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية بدون لوحات وقيامهم بخطف حقيبة يد من إحدى السيدات بأسيوط.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ( ثلاثة أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين من المتهمين والدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "بدون لوحات معدنية" والحقيبة وبداخلها (جزء من المبلغ المالى - بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمجنى عليها – عدد من الكروت الإئتمانية والمتعلقات الشخصية) .

بمواجهة المتهمين أقرا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم "الهارب" بقصد السرقة ، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى .. وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المسروقات واتهمتهم بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .