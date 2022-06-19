رئيس الوزراء العراقى يؤكد ضرورة التعامل المهني والسلمي مع التظاهرات

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، تنفيذ التوجيهات الحكومية بالتعامل المهني والسلمي مع التظاهرات المطلبية وفق المعايير الدولية والإنسانية، وحماية حق المواطنين في التعبير عن رأيهم.



وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأحد أن المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد اجتماعه الدوري، حيث تم مناقشة مجمل الأوضاع الأمنية في العراق، وعددٍ من الملفات الحيوية التي ترتبط بالأمن العام في عموم البلاد.



وأشاد الكاظمي بجهود القوات الأمنية بمختلف صنوفها، وجاهزيتها في التصدي لفلول الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة، وقدرتها على مواجهة مختلف التحديات الأمنية التي تواجه البلاد.



وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية مهمتها الوقوف بحزم في وجه محاولات إثارة الفوضى، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وعرقلة مصالح المواطنين.