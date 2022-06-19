اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 يونيو 2022 04:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حياة تليق بأهل مصر.. فرش وتشطيب سوبر لوكس فى منازل "حياة كريمة" بالغربية "لايف"

الأحد، 19 يونيو 2022 03:17 م
حياة تليق بأهل مصر.. فرش وتشطيب سوبر لوكس فى منازل "حياة كريمة" بالغربية "لايف"
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا جديدا من محافظة الغربية، وتحديدا من قرية حانوت التابعة لمركز ومدينة زفتي، وذلك لمتابعة الأعمال الجارية بمنازل "سكن كريم"، والتي تم الإنتهاء من كافة أعمال الفرش والتشطيب علي أعلي مستوي دون آن يتحمل المستفيد اي تكاليف مالية .
 
 
ومن جانبه قالت سحر غانم لـ"اليوم السابع"، إنها سعيدة بهذة الحياة التي ستنقلهم من الظلام الي النور ، موضحه أنها أم لطفلين وتوفي زوجها منذ عدة سنوات وكانت تعيش في هذا المنزل كان ايل للسقوط مياة الشتاء تغرقهم وفي فصل الصيف تهجم عليهم الحشرات والفئران .
 
وأضافت أنها قامت بتسليم هذا المنزل منذ شهر تقريبا للقائمين علي المبادرة بعد توفير سكن بديل لها ، وبالفعل تم الإنتهاء من كافة أعمال البناء والتشطيب والفرش في وقت قياسي ، ليصبح أول منزل يتم الإنتهاء من فرشه داخل القرية .
 
 
ومن جانبه، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، تهتم إلى إقامة المشروعات وتطوير البنية التحتية، بالتدخلات الاجتماعية وتنمية الإنسان وتمكينه اقتصادياً.
 
 
 
 
 
 

 


حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

سكن كريم

منازل سكن كريم

الغربية

محافظ الغربية

اخبار الغربية



الموضوعات المتعلقة

الصحة: مستشفى زفتى العام يسع 201 سرير فى مبنى واحد يضم 5 طوابق

السبت، 18 يونيو 2022 11:33 ص

وزير الصحة يتفقد مستشفى زفتى العام خلال جولته بمحافظة الغربية.. لايف

السبت، 18 يونيو 2022 10:54 ص

مدارس على أعلى مستوى.. حياة كريمة تحقق أحلام أهالى زفتى بالغربية.. لايف وصور

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 02:01 م

حياة كريمة ومشروعات قومية ودعم كبير لقرى الريف المصرى.. إنشاء أسواق ومواقف حضارية في زفتى.. الكشف وتوفير العلاج لـ1300 مواطن ببنى سويف.. وقافلة طبية تفحص 127 من السيدات والرجال والأطفال بقرية المحاميد بالأقصر

الأحد، 05 يونيو 2022 06:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة