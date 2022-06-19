حياة تليق بأهل مصر.. فرش وتشطيب سوبر لوكس فى منازل "حياة كريمة" بالغربية "لايف"

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا جديدا من محافظة الغربية، وتحديدا من قرية حانوت التابعة لمركز ومدينة زفتي، وذلك لمتابعة الأعمال الجارية بمنازل "سكن كريم"، والتي تم الإنتهاء من كافة أعمال الفرش والتشطيب علي أعلي مستوي دون آن يتحمل المستفيد اي تكاليف مالية .
ومن جانبه قالت سحر غانم لـ"اليوم السابع"، إنها سعيدة بهذة الحياة التي ستنقلهم من الظلام الي النور ، موضحه أنها أم لطفلين وتوفي زوجها منذ عدة سنوات وكانت تعيش في هذا المنزل كان ايل للسقوط مياة الشتاء تغرقهم وفي فصل الصيف تهجم عليهم الحشرات والفئران .
وأضافت أنها قامت بتسليم هذا المنزل منذ شهر تقريبا للقائمين علي المبادرة بعد توفير سكن بديل لها ، وبالفعل تم الإنتهاء من كافة أعمال البناء والتشطيب والفرش في وقت قياسي ، ليصبح أول منزل يتم الإنتهاء من فرشه داخل القرية .
ومن جانبه، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، تهتم إلى إقامة المشروعات وتطوير البنية التحتية، بالتدخلات الاجتماعية وتنمية الإنسان وتمكينه اقتصادياً.
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