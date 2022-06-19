جامعة سوهاج تصدر بيانا حول حادث تصادم أتوبيس وميكروباص يقل طلاب مع سيارة نقل

سوهاج محمود مقبول

شهد طريق الكورنيش الشرقى بسوهاج حادث اصطدام بين سيارة نقل وسيارة ميكروباص يستقلها عددا من الطلاب وأتوبيس يستقله عدد من العاملين بالجامعة نتج عن الحادث إصابة5 طلاب بإصابات طفيفة وطالب بكسر في أصبع قدمه.

وفى هذا الصدد أصدر المركز الإعلامى لجامعة سوهاج بيان له عبر الصفحة الخاصة به أن طريق الكرونيش الشرقى شهد وقوع مصادمة بين بين سيارة نقل وسيارة ميكروباص يستقله عدد من الطلبة والطالبات كانوا طريقهم لأداء الامتحانات بالمقر الجديد وأتوبيس لنقل العاملين بالجامعة نتج عن الحادث إصابة ٥ طالبات إصابات سطحية وإصابة طالب بكسر في "اصبع" قدمه.

ومن جانبه وجه الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة بسرعة نقل الطلاب بسيارة إسعاف إلى المستشفى الجامعي لإجراء كل الفحوصات والاطمئنان على حالتهم إلا أن الطلاب أصروا على التوجه إلى مقر الجامعة الجديد لأداء امتحاناتهم تم التوجيه بتمكينهم من ذلك تحت إشراف طبى كامل وفور إنتهاء اللجنة تم تخصيص عربة إسعاف لنقل الطلاب إلى المستشفى الجامعي بعد آدائهم للامتحانات لإجراء الفحوصات وعمل الأشعة للتأكد من سلامتهم واستكمال اجراءات الفحص الطبي والعلاج المطلوب لاى منهم.

وعقب عمل الفحوصات الطبية اللازمة وعمل الأشعة، تبين سلامة الطالبات الخمسة وفى طريقهم للخروج من المستشفى أما الطالب فأثبتت الأشعة إصابته بكسر فى أصبع القدم تم تثبيته وخروجه من المستشفى.