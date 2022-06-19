تموين شمال سيناء تعلن الأسعار الاسترشادية للخضروات والفواكه

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت اليوم مديرية التموين بشمال سيناء، الأسعار الاسترشادية للخضروات والفواكه بسوق الجملة بالعريش.

وأوضح البيان أن أسعار البطاطس من 2.5إلى 3 جنيهات ، والطماطم 4 جنيهات، والباذنجان العروس 3.5 جنيهات، والبصل الأحمر من 2 إلى 2.25 جنيهات ، والفلفل الرومى 5 جنيهات، والفلفل الشطة 5 جنيهات .

كما تضمنت قائمة الأسعار الرسمية سعر الكوسة من 3 إلى 5 جنيهات، والخيار من 11 إلى 12 جنيهات ، والليمون بلدى من 25 إلى 28 جنيها ، والجزر من2.5 إلى 3 جنيهات ،والبامية من 15 إلى 20 جنيها ، والكرنب من 12 إلى 15 جنيه .

كما تم إعلان أسعار الفواكه وتضمنت سعر التفاح 6 إلى 7 جنيه ، والعنب من 8 إلى 11 جنيها ، والبرتقال من 5 إلى 6 جنيهات ، والمشمش من 10 إلى 12 جنيها والبرقوق من 12 إلى 15 جنيها.