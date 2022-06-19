بلومبيرج: أسواق أوروبا تعاني نقصا حادا فى بعض المنتجات الغذائية

وكالات

قالت وكالة "بلومبيرج" إن بعض المنتجات الشعبية الغذائية في الأسواق الأوروبية باتت تشهد نقصا في توافرها بسبب الوضع الاقتصادي في العالم.

وبحسب الوكالة، في أستراليا كان هناك نقص في الخس على الرفوف، وهذا هو السبب في أن سلسلة مطاعم كنتاكي فرايد تشيكن قررت إضافة الملفوف إلى البرجر، بالإضافة إلى ذلك، اختفى البصل من الأسواق في اليابان، والبيرة المعبأة في ألمانيا، والفشار في الولايات المتحدة.

وكانت هناك أيضا تقارير عن خطر حدوث نقص في بعض الأنواع الشعبية الأخرى من الخضار.

وفي إيطاليا، أعلنت حالة من الذعر في أوروبا، إذ احتل النقص العالمي في البطاطس عناوين الصحف بعد أن اضطرت ماكدونالدز إلى تعليق بيع البطاطس المقلية في العديد من البلدان بسبب مشاكل الإمداد.

وترى الوكالة أن هذا الوضع تفسره الظروف الجوية ووباء فيروس كورونا، فضلا عن الوضع الجيوسياسي الذي تطور على خلفية العملية الخاصة لروسيا.