اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"الوزراء الكويتى": موقفنا ثابت تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

الأحد، 19 يونيو 2022 08:00 م
"الوزراء الكويتى": موقفنا ثابت تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
أ ش أ

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أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الموقف الثابت والراسخ لدولة الكويت ووقوفها بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة.
 
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع رئيس مجلس الوزراء الكويتي ونظيره الفلسطيني الدكتور محمد إبراهيم أشتية اليوم الأحد، تناول خلاله الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات؛ بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
 
كما استعرض الجانبان وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

الكويت

وجلس الوزراء الكويتى

صباح خالد الحمد الصباح

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