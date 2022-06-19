اليوم السابع
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الأحد، 19 يونيو 2022 11:41 ص
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المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بالانضمام لمجموعة الردع التابعة لتنظيم داعش

الأحد، 19 يونيو 2022 11:41 ص
المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بالانضمام لمجموعة الردع التابعة لتنظيم داعش المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة
البحيرة - ناصر جودة

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قضت الدائرة الثامنة إرهاب بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، وأمانة سر أشرف حسن، ومحمد صبحي، بجلسة اليوم في القضية المعروفة إعلاميا بخلية مجموعة الردع التابعة لتنظيم داعش، بمعاقبة المتهم الأول (الخامس بأمر الإحالة) والمتهم الثانى (الخامس عشر بأمر الإحالة) والمتهم الثالث (السابع عشر بأمر الإحالة)، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.

وتتضمن القضية عدد سبعة عشر متهما وفقا لأمر الإحالة، وكانت قد صدرت ضدهم جميعا أحكاما غيابية، وتم إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة وعرضهم على المحكمة التي قضت بحكمها السالف، وقد أقر المتهمين بالتحقيقات باعتناقهم أفكارا جهادية قوامها الخروج على الحاكم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية واعتناقهم أفكار تنظيم داعش وترتيب إجراءات السفر إلى سوريا وتركيا والسودان للالتحاق بالتنظيم .

كذلك تضمنت اعترافات المتهمين بالتحقيقات تأسيس مجموعة الردع المسلحة التابعة لتنظيم داعش لتولي تنفيذ أعمال عدائية ضد العاملين بالقوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والكنائس .

المحكمة (1)
المحكمة 

 

المحكمة (2)
المحكمة 

مجموعة الردع

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المستشار سامح عبد الحكم



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