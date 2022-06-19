المتهمون بإصابة بائع ملابس يكشفون كواليس إصابته بطلق نارى فى بولاق الدكرور

كتب ـ بهجت أبو ضيف

اعترف تاجر ملابس ونجلاه المتهمون بإصابة بائع ملابس في بولاق الدكرور بطلق ناري، عقب القبض عليهم، أن خلافات مالية تجمع بين المتهم الأول والمجني عليه وان تلك الخلافات تطورت إلى مشاجرة، مما دفع أحد الابنين لإطلاق عيار ناري أصاب البائع.

واستمع رجال المباحث لأقوال المجني عليه، ووجه اتهاما للتاجر وابنيه بالاعتداء عليه وإصابته، وتم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث.

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن السلاح الناري المستخدم في إصابة المجني عليه غير مرخص، وتم ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

نشبت مشاجرة بين 4 أشخاص في بولاق الدكرور، ما أسفر عن إصابة أحدهم بطلق ناري، وتم ضبط المتهمين، واعترفوا بارتكاب الجريمة بسبب خلافات مالية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة بين 4 أشخاص في بولاق الدكرور، وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن مشاجرة نشبت بين 4 أشخاص بسبب خلافات مالية، ما أسفر عن إصابة بائع ملابس بطلق ناري.، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.