الكشف على 513 حالة وصرف الدواء بالمجان في قافلة طبية لجامعة طنطا

الغربية- عادل ضرة

نظمت إدارة النشاط الإجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة طنطا بالتعاون مع الإدارة العامة للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، قافلة طبية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمدى شعبان القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بقرية سجين مركز قطور بمحافظة الغربية لفحص وعلاج المرضى وصرف الدواء بالمجان

أوضح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا أن الجامعة فى إطار دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " تنظم قوافل طبية شاملة تجوب قرى مراكز المحافظة، موضحاً أن قافلة اليوم فى قرية سجين تأتى بالتعاون مع وزارة الشباب لتقديم الرعاية الطبية إلى الأسر الأولى بالرعاية " وذلك خلال احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي.

من جانبه، أشار الدكتور حمدي شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ513 حالة من أهالي القرية.

أوضح الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القافلة تضم 5 تخصصات طبية هى الباطنة ،الرمد ،الجلدية ،العظام وأطفال موضحاً مشاركة 10من أعضاء هيئة التدريس بكلية طب طنطا بالقافلة.

شارك في القافلة محمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.