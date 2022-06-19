القوافل الطبية المتنقلة توقع الكشف على 582 مواطن بجنوب سيناء

جنوب سيناء - محمد حسين

وقعت القوافل الطبية المجانية المتنقلة بجنوب سيناء ضمن مبادرة "حياة كريمة"، الكشف على 582 مواطن بجنوب سيناء.

واعلنت صحة جنوب سيناء فى بيان اليوم،إن القوافل تم عقدها ايام الاربعاء والخميس 15 : 16 يونيه 2022 بوديان فيران وسهب بابو رديس قد تم توقيع الكشف الطبى على عدد 293 مواطن .

وتم تحويل عدد 9 مرضي الى مستشفى ابو رديس المركزى لتوقيع الكشف الطبى عليهم على نفقة الدولة واستخراج قرارات العلاج واجراء العمليات الجراحية .

كما تم الكشف على 289 مواطن وتحويل 9 مرضى ايضا لمستشفى ابو رديس المركزى خلال القافلة الطبية بوادى الطرفة بمدينة سانت كاترين خلال يومى الجمعة والسبت 17 : 18 يونيه 2022 .

والقوافل ضمت التخصصات الباطنة - الجراحة - الأطفال - الجلدية - النساء والولادة - الانف والاذن - الأسنان - تنظيم الأسرة - بالاضافة الى عمل جميع التحاليل الطبية وصرف العلاج بالمجان.

ومقررا عقد قافلة طبية ايام الاربعاء والخميس 21 : 22 يونيه 2022 بوادى سعال بمدينة سانت كاترين و ايام الجمعة والسبت 23 : 24 يونيه 2022 بالمركز الحضرى بمدينة ابو زنيمة.