القبض على المتهمين بالتشاجر وإصابة شخصين بسبب خلافات الجيرة بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن إصابة اثنين من طرفي المشاجرة، وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات متعلقة بالجيرة بين طرفي المشاجرة، مما أسفر عن إصابة شخصين.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.