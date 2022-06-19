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"القابضة للمطارات": انتهاء استعدادات موسم الحج وفرق متخصصة لمساعدة الحجاج

الأحد، 19 يونيو 2022 02:38 م
"القابضة للمطارات": انتهاء استعدادات موسم الحج وفرق متخصصة لمساعدة الحجاج استعدادات موسم الحج
كتبت رحاب نبيل

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أعلن المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن انتهاء كافة استعدادات المطارات المصرية لبدء موسم الحج نهاية الأسبوع الجاري، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على توفير كافة سبل الراحة والتجهيزات ‏اللازمة لسفر حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة عبر المطارات المصرية.

وأضاف المهندس محمد سعيد محروس، بأنه تم ‏إصدار توجيهات لرؤساء الشركات التابعة ومديري المطارات المخصصة لسفر الحجاج ‏بالعمل على مراجعة كافة التجهيزات اللازمة والتنسيق مع الجهات المختلفة العاملة بالمطارات ‏استعدادا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، والعمل علي أتباع الإجراءات الصحية والتعقيم المستمر ‏لأماكن تواجد الحجاج وتيسير الإجراءات في رحلات الذهاب والعودة، وفق خطة تم اعتمادها ‏بشكل خاص تمهيدا لتنفيذها بموسم الحج هذا العام والذي يأتي بعد فترة توقف دامت لعامين متتالين ‏بسب ظروف جائحة كورونا‎.‎
 
وأكد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بأن أهم مظاهر الإستعداد لموسم الحج ‏هذا العام تمثلت في تخصيص فرق من المنسقين والعلاقات العامة داخل صالات السفر والوصول ‏لمساعدة الحجاج خاصة المرضى وكبار السن وتقديم أي استفسارات، مع إجراء الصيانة الشاملة ‏لجميع المرافق بالمطارات بشكل عام والمرافق التي يتردد عليها الحجاج بشكل خاص مثل أماكن ‏الإحرام ودورات المياه، سواء بصالات السفر للحجاج المغادرين من الأراضي المصرية أو ‏بصالات الترانزيت للحجاج المارين بمصر، إضافة إلى توفير أماكن مجهزة لانتظار المودعين ‏والمستقبلين وإنشاء الخيام والمظلات وتركيب التندات أمام الصالات للوقاية من حرارة الشمس‎.‎
 
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موسم الحج

القابضة للمطارات

وزارة الطيران

الأراضي المقدسة

الحجاج



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