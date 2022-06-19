"الفنون التطبيقية ببنها" تدشن أول منتدى للخريجين وتطلق مبادرة GO DIGITAL

وقال الدكتور عبد المؤمن شمس الدين القرنفيلى، إن المنتدى عُقد برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور عبد المؤمن شمس الدين القرنفيلي عميد الكلية، وبرئاسة رئيس قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم سارة عبدربه محمد عبده.

وأشار "القرنفيلى"، إلى أن أهم توصيات المنتدى الأول لخريجين قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم 2022 تمثلت في إعلان قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم عن إطلاق مبادرة GO DIGITAL لإدارة العملية التعليمية فى قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم؛ إضافة إلى محاولة الحد من المخلفات التى يصعب تدويرها، والتى ينتج عنها انبعاثات كربونية قد تؤدى إلى تزايد الاحتباس الحرارى على كوكب الأرض وتغير المناخ.

وتابع عميد كلية الفنون التطبيقية ببنها، "بدأنا بالفعل في اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من هذه المشاكل؛ بداية من رقمنة العملية التعليمية للقسم واستخدام التكنولوجيا الرقمية، بدلا من طباعة البوسترات وورقيات للمنتدى الأول للخريجين بالقسم".

وأوضح الدكتور عبد المؤمن شمس الدين القرنفيلي، أن التوصيات تمثلت في التأكيد على ضرورة تحقيق وتعزيز المساواة بين الجنسين وهذا ما تم تطبيقه بالفعل مع مراعاة تحقيق المساواة فى مشاركة المتحدثين الرسميين للمنتدى الأول للقسم.

واستطرد، أنه تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 "قيادى واجتماعى وسياسي واقتصادي"، فقد تم التأكيد على أننا نشجع بقوة تمكين المرأة على جميع المستويات ونحن فخورين بقدرتنا على تعزيز تمكين المرأة قياديا، حيث أن كل القائمات على تنظيم هذا المنتدى هن من النساء وقد قاموا بواجباتهن على أعلى مستوى مما أسهم فى إنجاح فاعليات المنتدى.

واختتم، أن المنتدى أوصى أيضا بإقامة منتدى الخريجين بالقسم سنويا وذلك للمساعدة فى تأهيل طلاب القسم لمواجهة تحديات ما بعد التخرج فى سوق العمل والاستفادة من خبرات الخريجين المتميزين.



الدكتور شمس الدين القرنفيلي عميد كلية الفنون التطبيقية ببنها



المتحدثين بالمنتدى



المشاركين بمنتدى خريجي الفنون التطبيقية



جانب من المنتدى