اليوم السابع
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الشرطة الرواندية تعلن مقتل شخصين بهجوم فى جنوب البلاد

الأحد، 19 يونيو 2022 03:28 ص
الشرطة الرواندية تعلن مقتل شخصين بهجوم فى جنوب البلاد رئيس رواندا - أرشيفية
كتب : أحمد علوى

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أعلنت الشرطة الرواندية مقتل شخصين وجرح ستة آخرين، حيث فتح مسلّحون يشتبه بانتمائهم إلى فصيل متمرد النار على حافلة ركاب في جنوب البلاد.

 

ووفقا لقناة روسيا اليوم، وقع الهجوم عصر السبت في منطقة نياماجابي قرب الحدود مع بوروندى، وفق بيان للشرطة أشار إلى "بلطجيين مسلحين يشتبه بأنهم من فلول الجبهة الوطنية للتحرير".

 

وقالت الشرطة إن "المهاجمين قتلوا سائق الحافلة وأحد الركاب وأصابوا ستة ركاب آخرين بجروح".

 

والجبهة الوطنية للتحرير فصيل مسلّح متّهم بشن هجمات دموية في رواندا في العامين 2018 و2019.

 

 


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