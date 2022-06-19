الدكتور حاتم زغلول مخترع "الواى فاى".. ابن مصر (إنفوجراف)

قال الدكتور حاتم زغلول العالم المصرى مخترع "الواى فاى"، إنه تخرج فى كلية الهندسة جامعة القاهرة قسم الاتصالات، مؤكدا على أن مصر ولادة بالعقول التى طورت وأنجزت فى فروع العلم حول العالم.



الدكتور حاتم زغلول

وعن تعليمه فى مصر، قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، على القناة الأولى بالتلفزيون المصرى: "حصلت على أفضل تعليم فى العالم ثم ذهب لكندا وحصلت على الماجستير فى الفيزياء، والتعليم المصرى أسس العلم لديه بطريقة جيدة، حيث لم يكن هناك دروس خصوصية وكان التعليم بجد".

ونصح العالم المصرى مخترع "الواى فاى"، الشباب المصرى، قائلا: "أترك الإحباط والكلام الساذج المليئ بالاحباط، فالعلم والدراسة بيفرقوا كتير وحاول تعمل الحاجة اللى بتحبها ولو طالب حب المذاكرة وأخلص فيها سيصبح متفوق وحاول متدورشى على الفلوس فى الأول لأن الأموال ستبحث عنك بعد نجاحك" .

وأشار إلى أن الدراسات الحالية تدور حول كيفية إدخال الاتصالات فى الدول التى لم يصل لها الاتصالات حتى الآن، فالاحصائيات تشير إلى أن نصف الكرة الأرضية، لم يصل لها أى نوع من الاتصالات وحاليا نحاول تعديل بعض أدوات الواى فاى لوصول الاتصالات إلى أنحاء العالم وهذا بالطبع خفض أسعار الاتصالات حول العالم" .