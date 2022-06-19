الدفاع الروسية: مخابرات أوكرانيا تفبرك مقاطع لدمار منازل المدنيين بنيكولايف

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كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن المخابرات الأوكرانية تُفبرك فيديوهات لدمار منازل المدنيين، جراء القصف الروسى فى نيكولايف، وتشريد المئات إثر ذلك.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطنى الروسى الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، فى تصريحات صحفية نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن هناك مقطعا مصورا (فيديو) شارك فيه أكثر من 40 ممثلا، وحصل كل مشارك على مكافأة نقدية قدرها 25 دولارا.

وأضاف من المقرر توزيع المواد المسرحية التى تم تصويرها على وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية التى تتهم القوات المسلحة الروسية بشن ضربات عشوائية على أهداف مدنية"، مشيرا إلى أن القوات الروسية تتبنى موقفا إنسانيا استثنائيا تجاه المدنيين ولا تقصف منشآت البنية التحتية المدنية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت سابقا أن نظام كييف فبرك فيديوهات من هذا القبيل فى أوديسا جنوب غرب أوكرانيا، حيث تم تصوير مسرحية "لنتائج غارة روسية على مركز طبي"، وشارك نحو 10 أشخاص فى التمثيل بينهم أطفال.