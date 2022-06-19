"الخارجية الروسية": الولايات المتحدة لا تغير جوهر سياستها تجاه فنزويلا

وأضاف شيتينين في تصريح لوكالة "تاس" الروسية للأنباء اليوم الأحد، على هامش منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي "نؤيد باستمرار إلغاء قيود العقوبات المفروضة على فنزويلا، ونلاحظ بالتأكيد أن مثل هذه التحرك موجود الآن وهي في الاتجاه الصحيح".. وتابع "القضية الحقيقية هي أن هذا التحرك بالتأكيد لا يغير حتى الآن الجوهر عن السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه فنزويلا".



وأوضح الدبلوماسي الروسي قائلا "إن موسكو كانت دائما ضد العقوبات غير القانونية آحادية الجانب المفروضة على فنزويلا والتي بطبيعتها كانت تمييزية بشكل علني، وقدمت مثالا على التدخل في الشؤون الداخلية والتركيز على الخطة الأمريكية وخطة الدول الغربية التي تعمل على تغيير حكومة هذا البلد".



جدير بالذكر أن روسيا لطالما دعت إلى الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على فنزويلا.