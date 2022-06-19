الحبال الصوتية.. تعرف على الظروف الطبية التى يمكن أن تؤثر على صوتك

كتبت إيناس البنا

تقع الأحبال الصوتية داخل الحنجرة وهي عبارة عن طيتين من الأغشية المخاطية تغطيان العضلات والغضاريف، وعادة ما تنفتح أحبالك الصوتية وتنغلق بسلاسة، مصدرة الأصوات من خلال حركتها واهتزازها، قد تؤدي ظروف معينة إلى تعطيل عمل الاحبال الصوتية مما يؤدي إلى تلف الصوت والكلام.