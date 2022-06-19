البطريرك المارونى بلبنان يطالب بالإسراع فى تشكيل الحكومة

وقال الراعي، في عظته اليوم، إن اكتمال السلطة الشرعية شرط أساسي لإكمالِ المفاوضات مع المجتمعِ الدولي وصندوق النقد الدولي، ولاستكمال المحادثات بشأن الحدود البحرية الجنوبية التي يتوقف عليها مصير الثروة النفطية والغازية.



وشدد على أن المصلحة العامة تقتضي أن تكون الحكومة المقبلة ذات صفة تمثيلية وطنية محررة من الشروط الخارجة عن الدستور والميثاقِ والأعراف، دون أن يكون فيها حقائب وراثية، ولا حقائب ملك طائفة أو مذهب أو حزب.



وأوضح أن لبنان يحتاج إلى حكومة تتساوى فيها المكونات اللبنانية في تحمل جميع المسووليات الوزارية، على أن تتصدى بشجاعة لكل ما هو غير شرعي، ومؤهلة للتعاطي مع المجتمعين العربي والدولي.