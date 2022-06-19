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البرلمان الأوكرانى يوافق على حظر الموسيقى والكتب الروسية

الأحد، 19 يونيو 2022 07:36 م
البرلمان الأوكرانى يوافق على حظر الموسيقى والكتب الروسية البرلمان الأوكرانى
كتب محمد جمال

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صوت أعضاء البرلمان الأوكرانى، لصالح حظر استيراد وتوزيع الكتب ومنتجات النشر والموسيقى من روسيا وبيلاروسيا.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال البرلمانى الأوكرانى، جيليزنياك، على قناته في تيليجرام: "حظر البرلمان استيراد وتوزيع الكتب ومنتجات النشر الأخرى من روسيا وبيلاروس ومن أراضي أوكرانيا المحتلة مؤقتا".

على جانب آخر، صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقت سابق، بأن السلطات الأوكرانية تنتهج سياسة شرسة لإزالة كل ما هو روسي وإجبار السكان قسرا على التخلي عن ذلك.

وأشار لافروف إلى أن، روسيا تريد أن ترى أوكرانيا صديقة، دون حظر اللغة الروسية والثقافة الروسية.


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