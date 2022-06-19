اليوم السابع
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الأحد، 19 يونيو 2022 10:58 م
أكرم القصاص
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الأردن وكوريا الجنوبية يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات

الأحد، 19 يونيو 2022 10:00 م
الأردن وكوريا الجنوبية يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي
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بحث رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي اليوم الأحد مع وفد برلماني من كوريا الجنوبية برئاسة عضو الجمعية الوطنية الكوري لي وان ووك، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
 
واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 
بدوره.. أشاد المسؤول الكوري بالمستوى الرفيع لعلاقات الصداقة التي تجمع البلدين، مؤكدا حرص كوريا الجنوبية على تطوير العلاقات مع الأردن في المجالات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية والثقافية.

الأردن

مجلس النواب الأردنى

عبد الكريم الدغمي

كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية والأردن



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