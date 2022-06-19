استمرار تنفيذ فعاليات برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بمراكز ومدن الشرقية

الشرقية –حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بنشر ثقافة ممارسة الرياضة لدى المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة الرياضية المتنوعة ، مؤكداً إستمرار تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي للمواهب الرياضية والمتميزين من أبناء المحافظة وتشجيعهم على المشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية المحلية والدولية.

وأشاد المحافظ ، بالمبادرات الرياضية والبرامج الترفيهية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة للشباب بمختلف الفئات العمرية والمجتمعية من خلال تنفيذ الماراثونات والمسابقات الرياضية بهدف استغلال طاقاتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع على المجتمع.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى إستمرار تنفيذ فعاليات برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بالتعاون بين المديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبمشاركة عدد من الشباب والفتيات والأطفال بمراكز ومدن (الزقازيق – بلبيس – الحسينية – أولاد صقر ) بهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة ولتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، من مشي، وجري، وتمرينات رياضية لافتاً إلى أنه يتم تدريبهم على يد مدربين متخصصين بعد توفير أدوات التدريب من كرات وأقماع وأدوات رياضية.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن البرنامج يتم تنفيذه كل يوم جمعة الساعة ٨ صباحا بمختلف مراكز ومدن المحافظة بهدف تشجيع راغبي ممارسة الرياضة من أبناء المحافظة وحثهم على ممارسه الرياضة وأداء التمارين الرياضية بصفه مستمرة وتوسيع قاعدة المشاركة لجعل الرياضة جزء من الحياة اليومية والحفاظ على الجسم والوقاية من الأمراض

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