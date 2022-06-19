إنقاذ 108 مهاجرين على متن قارب شراعي في بحر إيجه باليونان

أ ش أ

أعلنت السلطات اليونانية إنقاذ 108 مهاجرين كانوا على متن قارب شراعي بلا دفة وتتسرب إليه المياه في بحر إيجه، وسط أحوال جوية سيئة.



وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية أن الناجون أفادوا بأن أربعة أشخاص آخرين في عداد المفقودين.



وتمكن رجال الإنقاذ من جر القارب الشراعي إلى جزيرة صغيرة قبالة جزيرة ميكونوس، بينما تم نقل المهاجرين إلى جزيرة ميكونوس.



وتعد اليونان المعبر الرئيسي لطالبي اللجوء للاتحاد الأوروبي الذين يصلون من تركيا، وقد تراجع عددهم بدرجة كبيرة منذ 2016 بعد إبرام الاتحاد الأوروبي وأنقرة اتفاقا على منع المهاجرين من عبور الحدود إلى اليونان.