إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بمساحة 1365 متر مربع بمدن ومراكز الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر على مدار الأسبوع الماضي حملات مكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمختلف المدن والمراكز، والتى نجحت فى إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة بمساحة 1365 متر مربع، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، للتعامل بكل حسم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، والتعامل الفوري لإزالة المخالفات في المهد.

وفي هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية بقيادة العقيد أحمد الهواري رئيس مركز الزينية شمال الأقصر، بتنفيذ أعمال إزالة فى المهد لتعدي على أرض زراعية على مساحة 150 متر مربع، وهى عبارة عن مباني بالطوب الأبيض، كما قام مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، بتنفيذ حملة مكبرة لإيقاف أعمال بناء مخالف، عبارة عن حوائط وقواطيع من الطوب الأحمر ومونة الأسمنت داخل قطعة أرض محاطة بسور من الطوب الأبيض بشارع مخازن نجم للسيراميك المتفرع من شارع موقف المحافظات بمساحة 175 متر تقريباً.

وفي سياق متصل، قامت رئاسة مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية ، بتنفيذ 3 إزالات فى المهد بمدينه البياضية، حيث قام المواطنين بالشروع فى بناء أسوار من الطوب والأسمنت علي أراضي خارج الحيز العمراني وعلى الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 875 متر مربع تقريباً.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا ، حملة ازالات مكبرة بالمركز، وأسفرت الحملة عن إزالة حالة تعدي علي أرض ملك الاثار بقرية الشغب عبارة عن سملات خرسانية ومباني بالطوب الأبيض ، وذلك بالقرار رقم 2615 الخاص بالمواطن " م . أ " من قرية الشغب بمساحة 45 متر مربع، وتم ازالة تعدى على أراضي ملك الاثار بقرية الغريرة التابعة للوحدة المحلية لقرية الكيمان بالقرار رقم 2617 الخاص بالمواطن " ح . أ " على مساحة 120 متر مربع عبارة عن حوش بالطوب اللبن والطين، وتم تحرير المحاضر اللازمة لذلك، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.



إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة بمساحة 1365 متر بالأقصر (1)



إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة بمساحة 1365 متر بالأقصر (2)



إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة بمساحة 1365 متر بالأقصر (3)



إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة بمساحة 1365 متر بالأقصر (4)