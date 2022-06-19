اليوم السابع
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إحالة المتهم بسرقة خزينة شركة فى مدينة نصر للمحاكمة الجنائية

الأحد، 19 يونيو 2022 12:00 ص
إحالة المتهم بسرقة خزينة شركة فى مدينة نصر للمحاكمة الجنائية سرقه، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة مدينة نصر، إحالة عامل للمحاكمة الجنائية، بتهمة سرقة خزینة إحدى الشركات، وحيازته مواد مخدرة.
 
كشفت أجهزة الأمن ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة مدینة نصر ثان من موظف بإحدى شركات النقل البرى، بتضرره من سرقة مبلغ مالى من داخل خزینة المكتب عقب تركه لھا مفتوحة، والتوجه لمتابعة قیام إحدى الرحلات.
 
بإجراء التحریات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء الواقعة عاطل "له معلومات جنائیة"، وعقب تقنین الإجراءات تم القبض عليه وعثر بحوزته على مبلغ مالى وكمیة من مخدر الھیروین.
 
بمواجهته اعترف بالتصرف فى باقى المبلغ المالي المستولى علیه بشراء المواد المخدرة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه وعرضه على النيابة المختصة والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 

 


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