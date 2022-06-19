إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين لعمادة "صيدلة طنطا"

الغربية عادل ضرة

ترأس الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم اجتماع اللجنة المختصة بترشيح عميد كلية الصيدلة، و تضم اللجنة فى عضويتها الدكتور مدثر طه ابو الخير والدكتور محمود بكر محمد والدكتورة كاميليا محمود امين والدكتور احمد عبد المتعم حبيب، حيث تم إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين لعمادة الكلية، ومناقشتهم فى الخطط الاستراتيجية لتطوير الكلية وربطها بخطة الجامعة ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

تم إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين الخمسة، وهم الدكتورة أمل محمد كمال عبد المعطى كباش، أستاذ بقسم العقاقير ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال محمد محمود المغربى، أستاذ ورئيس قسم التكنولوجيا الصيدلية، والدكتورة سحر محمد الغباشى الحجار، أستاذ بقسم الصيدلة الإكلينيكية ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة منى عبد الحميد محمد الأعصر، أستاذ وقائم بأعمال رئيس مجلس قسم العقاقير، والدكتورة نجلاء عبد العزيز فؤاد الشيتانى، أستاذ ورئيس قسم الأدوية والسموم لإعداد التقرير النهائي.

يذكر أن جامعة طنطا كانت قد أعلنت عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية الصيدلة للأساتذة العاملين بالكلية اعتباراً من يوم الخميس 2 يونيو وحتى السبت 11 يونيو لعام 2022، حيث تم إعلان القائمة المبدئية يوم الأحد 12 يونيو، ‏وتلقى الطعون يومي الإثنين 13 يونيو والثلاثاء 14 يونيو، وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الأربعاء 15 يونيو من الشهر ذاته.