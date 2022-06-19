أنشطة مكثفة لقوات حرس الحدود على الاتجاهات الاستراتيجية للدولة

كتب زكى القاضى

استمراراً لجهود قوات حرس الحدود لمجابهة انتشار الزراعات المخدرة والتصدى للمهربين والعناصر الإجرامية والتخريبية وتضييق الخناق على زارعى ومروجى تلك السموم بالمناطق الجبلية بجنوب سيناء، قامت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميدانى وعناصر من وزارة الداخلية بتنفيذ حملة مكبرة للبحث والتفتيش للقضاءعلى الزراعات والمواد المخدرة، حيث نجحت الحملة فى إكتشاف وتدمير 145 فداناً من مزارع نبات البانجو و59 فدان من جوهر الهيدرو المخدر وذلك بالسهول ذات التضاريس الوعرة والمناطق التى يصعب الوصول إليها نظراً لطبيعتها الجغرافية.

كما تم ضبط 4 أطنان من نبات البانجو الجاف، 107 كيلو جراماً من جوهر الحشيش، 700 كيلو جراماً من بذور المواد المخدرة المختلفة، وعدد 2 مصنع للحشيش بمشتملاته وكذا 1 مكبس حشيش.

كما تمكنت عناصر حرس الحدود أثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات بالأنفاق والمعابر الحدودية من ضبط لودر مخبئ بداخله 1.5 طن من جوهر الحشيش المخدر، و20 لفافة من مخدر الهيدرو بإجمالى 8 كيلو جرام، وعلى الإتجاه الإستراتيجى الغربى تم ضبط عربة بها 800 ألف قرص مخدر، و2 بندقية مختلفة الأعيرة و21 لفافة بها مشغولات فضية بإجمالى 43.5 كيلو جرام .

هذا وتواصل قوات حرس الحدود بذل جهودها فى أداء المهام والواجبات المكلفة بها وحماية أبناء المجتمع المصرى من مخاطر الإدمان وإجهاض المخططات والمحاولات التى تهدد إستقرار المجتمع وتسعى إلى الإضرار بالأمن القومى المصرى.