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أسعار الخضروات بسوق الجملة اليوم.. الطماطم تتراجع إلى 3.5 جنيه للكيلو

الأحد، 19 يونيو 2022 09:00 ص
أسعار الخضروات بسوق الجملة اليوم.. الطماطم تتراجع إلى 3.5 جنيه للكيلو صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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سجلت أسعار الخضروات فى سوق العبور استقرارا ملحوظا اليوم الأحد 19 -6-2022، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 1.5 و3.5 جنيه للكيلو بالجملة، والبطاطس 2 إلى 3.25 جنيه والبصل 1 إلى 2.5 جنيه والكوسة 3 إلى 3.5 جنيه.

وسجل سعر كيلو الفاصوليا 5 إلى 6 جنيهات، والجزر من 1.5 إلى 3 جنيهات، والباذنجان البلدى 2 إلى 3.5 جنيه، والرومى 2 إلى 3 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 2 إلى 3 جنيه والفلفل الرومى البلدى 3.5 إلى 5 جنيهات والفلفل الرومى الصوب 3 إلى 4 جنيهات والفلفل الحامى 3 إلى 5 جنيهات.

وبلغ سعر الفلفل الألوان 3 إلى 7 جنيهات فى سوق الجملة، والملوخية من 3 إلى 5.5 جنيه والخيار الصوب 3.5 إلى 5 جنيهات والخيار البلدى من 3.5 إلى 4.5 جنيه، والقلقاس من 3 إلى 6 جنيهات والبطاطا من 2 إلى 4 جنيهات والثوم 7 إلى 11 جنيهات واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات.


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