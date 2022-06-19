أخبار مصر.. قمة ثلاثية بين الرئيس السيسي وملك البحرين وعاهل الأردن

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، قمة ثلاثية فى شرم الشيخ مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن.
قمة ثلاثية فى شرم الشيخ بين الرئيس السيسي وملك البحرين وعاهل الأردن
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، قمة ثلاثية فى شرم الشيخ مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن.
الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء مع البحرين والأردن
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، قمة ثلاثية فى شرم الشيخ مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الاردن.
التعليم تنفى تأدية امتحانات الثانوية للمواد غير المضافة للمجموع من المنزل
كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء انه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تأدية امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022 في المواد غير المضافة للمجموع من المنزل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأدية امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022 في المواد غير المضافة للمجموع من المنزل، مُشددةً على أنه سيتم تأدية امتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021/2022، في المواد الدراسية غير المضافة للمجموع داخل لجان امتحانية مراقبة ومؤمنة بالمدارس، وفقاً لجدول الامتحانات المعتمد بدءاً من يوم 20يونيو الجاري.
رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول جهود تنفيذ تكليفات الرئيس فى عدد من الملفات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة جهود تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يخص عددا من ملفات العمل، وكذا المشروعات التي تنفذها الوزارة في قطاع البترول، بالإضافة إلى جهود توفير الاحتياجات البترولية.
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. والعودة للانعقاد غدا
أعلن المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، رفع الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، وذلك عقب مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الاثنين، لاستمرار مناقشة التقرير.
الإسكان تطرح كراسات شروط حجز 3677 قطعة أرض بـ10 مدن جديدة
تطرح وزارة الإسكان اليوم الأحد، كراسات شروط حجز 3677 قطعة أرض بنحو 10 مدن جديدة، وذلك على موقع بنك التعمير والإسكان، وذلك بنظام أسبقية الحجز.
وزير المالية لمجلس النواب: أى مواطن دخله 2500 جنيه شهريا مش هناخد منه ضرائب
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه أى مواطن يبلغ دخله 2500 جنيه شهريا لن يتم تحصيل أية ضرائب منه، موضحا أن حجم الإعفاء الضريبى حاليا 24 ألف جنيه، وسيزيد إلى 30 ألف جنيه، قائلا: "أى مواطن دخله 2500 مش هناخد منه ضرائب".
انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعى حول وثيقة سياسة ملكية الدولة
أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، إطلاق أولي جلسات الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأوضح مركز المعلومات إنه وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بطرح وثيقة سياسة ملكية الدولة للحوار المجتمعي، يتم البدء في عقد ورش العمل لمناقشة الوثيقة خلال شهرين؛ وذلك بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين وممثلي القطاع الخاص والسادة النواب وممثلي مراكز الفكر المحلية.
"القابضة للمطارات": انتهاء استعدادات موسم الحج وفرق متخصصة لمساعدة الحجاج
أعلن المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن انتهاء كافة استعدادات المطارات المصرية لبدء موسم الحج نهاية الأسبوع الجاري، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على توفير كافة سبل الراحة والتجهيزات اللازمة لسفر حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة عبر المطارات المصرية.
"الإنتاج الحربى" تعلن البدء فى إنشاء المركز المصرى اليابانى للتدريب والتأهيل
شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج مراسم إعلان البدء في التعاون لإنشاء "المركز المصري – الياباني للتدريب والتأهيل"، وذلك بحضور العالم المصري الدكتور حسين الزناتي صاحب فكرة المشروع والمدير التنفيذي للمركز العربي الياباني للتدريب والتنمية المستدامة التابع لجامعة الدول العربية، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.
التعليم: دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحانات يبدأ من الثامنة صباحا
كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن دخول لجنة امتحانات الثانوية العامة 2022
، يبدأ فى الثامنة صباحا، حتى يكون هناك مساحة ومتسع من الوقت لدى رؤساء اللجان لتفتيش الطلاب ودخولهم اللجنة الفرعية قبل التاسعة صباحا.
التنمية المحلية: توفير 5015 قطعة أرض لمشروعات حياة كريمة بنسبة 99,7%
تلقى اللواء محمود شعراوى تقريراً من الوحدة المركزية لمبادرة " حياة كريمة" بالوزارة حول التقدم المحرز فى تنفيذ تكليفات المحافظات المتعلقة ببرنامج تطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة
"، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للوزير للبرنامج تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
مصر للطيران تبدأ تشغيل الجسر الجوى لسفر الحجاج الجمعة المقبل
تبدأ شركة مصر للطيران، الجمعة المقبلة، تشغيل الجسر الجوي لسفر حجاج بيت الله الحرام بأقلاع أولي رحلاتها الجوية من مطار القاهرة الدولي متوجهة إلي الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، وذلك بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا ووقف رحلات الحج والعمرة.
الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات
تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة
" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.
الصحف الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي على تطوير منظومة العمل المشترك
أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الأحد، ترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسي باستضافة السعودية للقمة المرتقبة بين قادة "التعاون الخليجي" ومصر والأردن والعراق وأمريكا، وأهمية تعظيم التعاون والتنسيق المصري البحريني لتطوير منظومة العمل العربي المشترك بما يساعد على حماية الأمن القومي العربي وتعزيز القدرات العربية.
أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 18 يسجل 863 جنيها للجرام
شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر بالتعاملات الصباحية ارتفاعا بحوالي 3 جنيهات بسبب عوامل العرض والطلب رغم الإجازة الأسبوعية وتوقف التداول على الذهب في البورصات العالمية، وتحرك سعر الذهب عيار 21 من 1003 جنيها للجرام إلي 1006 جنيها للجرام
الصحة: تطعيم 220 ألف مواطن ضد كورونا بحملة طرق الأبواب بـ4 محافظات
أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح المرحلة الثالثة من حملة «طرق الأبواب» فى تطعيم 221 ألفا و736 مواطنا، ضد فيروس كورونا
، خلال 8 أيام من انطلاق الحملة فى 4 محافظات، وحتى أمس السبت 18 يونيو.
تنمية المشروعات: تطوير البنية الأساسية من 2014 لـ2017 تكلف 1.384 مليار جنيه
قال المهندس خالد فتحى رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات، إن مشروعات البنية الأساسية التي تم تنفيذها منذ 2014 حتى 30 يونيو 2017 بلغت قيمتها مليار و384 مليون جنيه.
سفير البحرين بالقاهرة يؤكد اعتزاز بلاده بدور مصر المحورى بقيادة الرئيس السيسي
أكد سفير مملكة البحرين بالقاهرة السفير هشام الجودر، اعتزاز بلاده بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالدور المحوري لجمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن المصالح العليا للأمة العربية، وقضاياها العادلة، وجهودها الفاعلة في تعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتأكيدها الدائم أن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، متمنيًا لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
مباراة القمة وتوقعات الفلك: فيريرا يعتمد قرارات مهمة وقمصان نجمه ساطع
يتجمع جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك اليوم في استاد الأهلي والسلام لمشاهدة الحدث الكروي الأهم، حيث تقام المباراة المؤجلة من الجولة العشرين ببطولة الدورى الممتاز 2021-2022، ولأن الجماهير من الجانبين يترقبون فوز فريقهم، لذا يستعرض اليوم السابع مع خبيرة الأبراج وعلم الأرقام مايا ناجي توقعات الفلك للاعبي ومدربا فريقي الأهلي والزمالك اليوم كما يلي:
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