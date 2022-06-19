أخبار مصر.. الإسكان تطرح كراسات شروط حجز 3677 قطعة أرض بـ10 مدن جديدة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها طرح وزارة الإسكان اليوم الأحد، كراسات شروط حجز 3677 قطعة أرض بنحو 10 مدن جديدة، وذلك على موقع بنك التعمير والإسكان، وذلك بنظام أسبقية الحجز.

رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول جهود تنفيذ تكليفات الرئيس فى عدد من الملفات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة جهود تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يخص عددا من ملفات العمل، وكذا المشروعات التي تنفذها الوزارة في قطاع البترول، بالإضافة إلى جهود توفير الاحتياجات البترولية.

الإسكان تطرح كراسات شروط حجز 3677 قطعة أرض بـ10 مدن جديدة

تطرح وزارة الإسكان اليوم الأحد، كراسات شروط حجز 3677 قطعة أرض بنحو 10 مدن جديدة، وذلك على موقع بنك التعمير والإسكان، وذلك بنظام أسبقية الحجز.

وزير الخارجية يتوجه إلى لوكسمبورج لعقد مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي

توجّه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد ، إلى لكسمبورج لعقد الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، برئاسة كل من الوزير شكري ونائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية "جوزيب بوريل"، وذلك لاعتماد وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تعد بمثابة إطار التعاون بين الجانبين خلال الفترة من 2021 إلى 2027. "الإنتاج الحربى" تعلن البدء فى إنشاء المركز المصرى اليابانى للتدريب والتأهيل شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج مراسم إعلان البدء في التعاون لإنشاء "المركز المصري – الياباني للتدريب والتأهيل"، وذلك بحضور العالم المصري الدكتور حسين الزناتي صاحب فكرة المشروع والمدير التنفيذي للمركز العربي الياباني للتدريب والتنمية المستدامة التابع لجامعة الدول العربية، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي. التعليم: دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحانات يبدأ من الثامنة صباحا كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن دخول لجنة امتحانات الثانوية العامة 2022 ، يبدأ فى الثامنة صباحا، حتى يكون هناك مساحة ومتسع من الوقت لدى رؤساء اللجان لتفتيش الطلاب ودخولهم اللجنة الفرعية قبل التاسعة صباحا. مصر للطيران تبدأ تشغيل الجسر الجوى لسفر الحجاج الجمعة المقبل تبدأ شركة مصر للطيران، الجمعة المقبلة، تشغيل الجسر الجوي لسفر حجاج بيت الله الحرام بأقلاع أولي رحلاتها الجوية من مطار القاهرة الدولي متوجهة إلي الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، وذلك بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا ووقف رحلات الحج والعمرة. الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة " للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة. الصحف الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي على تطوير منظومة العمل المشترك أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الأحد، ترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسي باستضافة السعودية للقمة المرتقبة بين قادة "التعاون الخليجي" ومصر والأردن والعراق وأمريكا، وأهمية تعظيم التعاون والتنسيق المصري البحريني لتطوير منظومة العمل العربي المشترك بما يساعد على حماية الأمن القومي العربي وتعزيز القدرات العربية. طقس حار اليوم على أغلب الأنحاء ونشاط رياح.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد ، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 18 يسجل 863 جنيها للجرام