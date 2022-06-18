12 ألفا و217 طالبا يستعدون الماراثون الثانوية العامة بدمياط

دمياط ـ معتز الشربينى

أكد الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، انتهاء مديرية التربية والتعليم بدمياط من كافة استعداداتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، والتي ستنطلق يوم الإثنين 20 يونيو الجاري على مدار يومين للمواد غير المضافة للمجموع، وتبدأ الامتحانات في المواد الأساسية من الأحد 26 يونيو وتنتهي الخميس 21 يوليو المقبل والتي سيؤديها 12217 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية بدمياط.

وأكد "خلف" أن الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، تتابع بصفة يومية كافة الإجراءات، ووجهت كافة الجهات الأمنية والمديريات المعنية بالتكاتف والتعاون من أجل إنجاح سير العملية الامتحانية وفقاً للخطة الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظة دمياط.

وشددت المحافظ، على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة بشأن التزام المعلمين والطلاب بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين داخل اللجان، والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامات واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي حرصا على أبنائنا الطلاب والسادة المعلمين.

وأشار "وكيل الوزارة" إلى تجهيز وتطهير وتعقيم 41 لجنة عامة بـ 10 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة، وتضم كل لجنة فرعية 16 طالبا حسب مساحة كل لجنة بمسافة كافية بين الطلاب بالإضافة إلى تركيب بوابات التعقيم أمام كل لجنة وتوفير كاشف حراري وانتهاء مركز التطوير التكنولوجي من مراجعة الناحية الفنية لتشغيل الكاميرات داخل اللجان بالإضافة إلي تجهيز فصلين لعزل أي طالب تظهر عليه أى أعراض لتوقيع الكشف الطبي، وعليه يتم استكمال امتحانه أو تأجيله، كما تم تجهيز 32 استراحة (رجال ، سيدات) مجهزة بالكامل لإقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين.

وأعطى وكيل الوزارة لمدراء الإدارات التعليمية توجيهاته لتقديم الدعم اللوجستي لرئيس اللجنة قبل بدء اللجان في تنظيم عملية دخول الطلاب ومنع تزاحم الطلاب أو أولياء الأمور بمحيط اللجان، وأيضا ليكون منسقا بين رئيس اللجنة وجميع المديريات المتعاونة والخدمات والطوارئ.