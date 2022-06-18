وفاة طفل وإنقاذ شقيقه من الغرق في ترعة بالغربية

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات، بورود بلاغ لشرطة النجدة بغرق طفل في ترعة النعناعية المارة أمام قرية الدلجمون.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين نزول طفلين اشقاء للترعة للاستحمام هربا من ارتفاع حرارة الجو فجرفهما التيار لعدم اجادتهما للسباحة، وتمكن الاهالي من انتشال جثة احدهما وانقاذ الثاني وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.