نيويورك تايمز: الأزمة النووية الفرنسية تحبط مسعى أوروبا للتخلي عن الطاقة الروسية

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه مع تحرك الاتحاد الأوروبى لوقف استيراد النفط والغاز من روسيا بسبب العملية العسكرية ضد أوكرانيا، راهنت فرنسا على محطاتها النووية للتغلب على أزمة طاقة تلوح في الأفق، لاسيما وإن الطاقة النووية توفر حوالي 70 في المائة من كهرباء فرنسا ، وهي حصة أكبر من أي دولة أخرى في العالم. ولكن تواجه مفاعلات فرنسا مشكلات فى نظام التبريد، الأمر الذى يحبط مسعى القارة للتخلى عن الطاقة الروسية.

وأوضحت الصحيفة أن الأعمدة البخارية فوق مفاعلين في محطة شينون للطاقة النووية في قلب وادي لوار الأخضر في فرنسا تراجعت، حيث ظهرت السماء فوق المفاعل الثالث صافية بشكل غير عادي بعد أن تجمدت عملياته بعد اكتشاف مقلق للشقوق في نظام التبريد.

واعتبرت الصحيفة أن الإغلاق الجزئي سببه إيقاف تشغيل حوالي نصف الأسطول النووى الفرنسي ، وهو الأكبر في أوروبا ، بسبب عاصفة من المشكلات غير المتوقعة التي تدور حول مشغل الطاقة النووية في البلاد "كهرباء فرنسا" المدعوم من الدولة.

وقالت الصحيفة إن هناك مخاوف من أزمة طاقة غير مسبوقة حيث تواجه "كهرباء فرنسا" مشاكل تتراوح من الظهور الغامض لتآكل داخل المحطات النووية إلى مناخ أكثر سخونة يجعل من الصعب تبريد المفاعلات القديمة.

وأدى انقطاع التيار الكهربائي في "كهرباء فرنسا" ، أكبر مصدر للكهرباء في أوروبا ، إلى انخفاض إنتاج الطاقة النووية في فرنسا إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 30 عامًا ، مما دفع فواتير الكهرباء الفرنسية إلى مستويات قياسية في الوقت الذي أدت فيه الحرب في أوكرانيا إلى إذكاء التضخم على نطاق أوسع. بدلاً من ضخ كميات هائلة من الكهرباء إلى بريطانيا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى تعتمد على النفط الروسي ، تواجه فرنسا احتمالية مقلقة لبدء انقطاع التيار الكهربائي هذا الشتاء والاضطرار إلى استيراد الطاقة.

وما يزيد الأوضاع سوءا هو أن "كهرباء فرنسا" ، التي تبلغ ديونها بالفعل 43 مليار يورو (حوالي 45 مليار دولار) ، معرضة أيضًا لصفقة أخيرة تشمل شركة روساتوم الروسية المشغلة للطاقة النووية التي تدعمها الدولة ، والتي قد تلحق أضرارًا مالية جديدة بالشركة الفرنسية. وتضخمت الاضطرابات بسرعة كبيرة لدرجة أن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون ألمحت إلى أن "كهرباء فرنسا" قد تحتاج إلى التأميم.

وقالت وزيرة انتقال الطاقة أنييس بانييه روناتشر يوم الثلاثاء "لا يمكننا استبعاد ذلك". "سنحتاج إلى استثمارات ضخمة."