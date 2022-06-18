نقابة التجارة تعيد تشكيل هيئة مكتبها فى أول اجتماعاتها بعد الانتخابات

أكد محمد عبد ربه رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة على تعظيم وإعلاء قيمة العمل وزيادة جرعات التدريب والتثقيف للعاملين بكافة مواقع الإنتاج وإعداد واكتشاف أجيال نقابية قادرة على إدارة فن المسئولية من كافة الأعمار تكون إضافة للتنظيم النقابى.

جاء ذلك خلال وضع تشكيل مجلس إدارة نقابة التجارة للدورة النقابية 2022 / 2026 والذى جاء كلاتى : محمد عبد ربه رئيسا للنقابة العامة وممثلا للنقابة بعضوية مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعلى أبو الحديد نائبا لرئيس النقابة وأحمد حلمى أمينا عاما وحاتم عيد أمينا عاما مساعدا وسمير عبد الستار أمينا للصندوق ورأفت عبد المحسن أمين صندوق مساعد وإحسان شوقى أمينة للمرأة ومحمد عبد البصير مسئولا عن شعبة القطن وعلاء عبد العزيز مسئولا عن وجه بحرى وجورج إبراهيم مسئولا عن العمالة غير المنتظمة ومحمد كمال الدين مسئول لمدن القناة وأحمد ممدوح مسئولا لشعبة الدواء وجمال أمين مسئولا عن قطاع التموين ومظهر عبد العزيز مسئولا عن السلع التموينية وصلاح أحمد مسئولا عن التعاونيات وحسن جمال الدين مسئولا عن وجه قبلى وخالد منصور أمينا للشباب.

تابع " عبد ربه ' مشددا على التنسيق بين مجلس إدارة النقابة العامة واللجان النقابية من أجل تحقيق أعلى معدلات الاستقرار وتوفير كل مفردات الأمان أو السلم الوظيفى للعمال حتى يعود بالنفع عليهم والاقتصاد القومى.